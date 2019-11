Šéf Ferrari zatím nechce hodnotit incident svých jezdců v GP Brazílie

Vettel s Leclercem bojovali o čtvrté místo. Monačan předjel zkušenějšího týmového kolegu v první zatáčce. Vettel měl ale lepší výjezd ze Sennových esíček a na zadní rovince se pokusil získat ztracenou pozici zpět. Během toho však došlo ke kontaktu obou ferrari.

Leclercovo ferrari odneslo incident zlomeným zavěšením, zatímco Vettel dostal defekt pneumatiky.

Šéf Ferrari Binotto v rozhovoru pro Sky řekl, že „oba mají alespoň drobný podíl“ na vzájemné kolizi.

„Myslím, že jezdce to musí mrzet za tým, protože nakonec, měli dovoleno bojovat,“ řekl Binotto.

„Měli povoleno bojovat, ale vědí, že hloupých chyb by se pro tým samotný měli vyvarovat. Dnes to byl velmi jemný kontakt, bude ale čas to analyzovat, podívat se na video. Nechci to dělat teď v zápalu. S jezdci jsem už mluvil a nechci to teď soudit, oni by to také neměli soudit. Bude čas to pak udělat společně.“

Foto: Getty Images / Lars Baron