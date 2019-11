Šéf Ferrari chce rozpočtový strop také na motory

Ferrari hlasovalo ve Světové radě motorsportu pro nová pravidla. Jedním dechem ale Mattia Binotto dodal, že je to pouze dobrý výchozí bod a ne konečná verze pravidel. Stejně mluví také CEO Ferrari Louis Camilleri.

Camilleri se pravidlům formule 1 věnoval při diskusi o výsledcích automobilky ve třetím čtvrtletí letošního roku.

„Myslím, že to, co bylo oznámeno o víkendu, je skutečně jen začátek, začátek procesu,“ řekl Camilleri. „Není to ani konec začátku, takže je před námi společně s F1, FIA a týmy ještě hodně práce. Hlasovali jsme pro. Nevyužili jsme našeho veta.“

„Obecně jsme všichni spokojeni se směrem, kterým se to ubírá a s principy, které byly vysvětleny. Ale je jasné, že je třeba vyladit spoustu detailů.“

Ferrari je poměrně spokojené se zavedením rozpočtového stropu. Konec konců je to dobré pro akcionáře. Camilleri uvedl, že náklady na chod týmu bude možné pokrýt z peněz od sponzorů. Nelíbí se mu ale, že na vývoj motorů se rozpočtový strop nevztahuje.

„Rozpočtový strop se týká pouze určitých prvků skutečného auta. Nejlepším příkladem je, že motor není součástí rozpočtového stropu. Cítíme, že do budoucna ... doufáme, že nakonec bude na samotný motor zaveden rozpočtový strop.“

„Pokud se formule 1 stane zábavnější a přinese to více fanoušků, pak bude formule 1 generovat vyšší příjmy, což nakonec přinese výhody všem týmům, včetně Ferrari.“

