Šéf Ferrari chce, aby v budoucnu byli členy Jezdecké akademie jezdci z virtuálních závodů

V loňském roce se Ferrari připojilo k dalším devíti týmům do oficiálního šampionátu virtuálních závodů formule 1 na simulátorech F1 Esports Pro Series a hned si díky Davidu Tonizzovi zajistilo v posledním závodě v Brazílii jezdecký titul.

Binotto přiznal, že na něj výkon Tonizzy, který získal všech 184 bodů Ferrari v loňské sezóně, zapůsobil.

„Sezóna 2019 byla první, které jsme se účastnili. Uvědomujeme si, že je to velmi důležitý faktor pro mladší generace,“ řekl Binotto pro f1esports.com.

„Měli jsme štěstí, že jsme vyhráli šampionát v naší první sezóně, myslím ale, že máme správného jezdce... David Tonizza vyhrál titul, což nás těší.“

Jezdecká akademie Ferrari má v současné době pět členů: Robert Shwartzman, Callum Ilott, Mick Schumacher, Giuliano Alesi a Marcus Armstrong. Všichni přitom budou letos závodit ve formuli 2.

V současné době není jasné, jak nebo kdy se talentovaní závodníci z počítačových her zapojí do plánů juniorky Scuderie.

„Chápeme důležitost hraní pro novou generaci, esports je součástí našeho programu Jezdecké akademie Ferrari. Není to něco, co by bylo úplně oddělené. Je jeho součástí,“ dodává Binotto.

Foto: Getty Images / Dan Istitene