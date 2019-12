Šéf aerodynamiků McLarenu zřejmě zamíří k Haasu

Podle Motorsport.com šéf aerodynamiků McLarenu Guillaume Cattelani skončil a přesunul se na povinnou dovolenou. Cattelani pracoval ve Wokingu od roku 2014 a mohl by zamířit k Haasu.

Pokud by se informace potvrdila, vrátil by se Cattelani částečně do domácího prostředí. Haas totiž odebírá maximum možných dílů od Ferrari a šasi mu staví italská Dalllara, pro kterou Cattelani pracoval v letech 2004 až 2006. Poté působil u Peugeotu, kde se věnoval stavbě vozu pro Le Mans. Následně se přesunul k Lotosu.

McLaren i Haas odmítli situaci komentovat.

Foto: Getty Images / Dan Istitene