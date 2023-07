Sedmé místo je spravedlivým odrazem naší formy, říká Vowles

Williams je v současné době na sedmém místě v Poháru konstruktérů, ale situace se může rychle změnit, protože má stejný počet bodů jako osmý Haas.

„Sedmé místo není o jednom šťastném výsledku, ale je to o kumulaci práce na tomto vylepšení a dobrých výsledcích v Montrealu a v Silverstonu,“ řekl šéf Williamsu Vowles v Silverstonu.

„Měli jsme štěstí ale také výsledky, které papírově odpovídaly výkonu našeho vozu. Také jsme ale nedosáhli všeho – například v Austrálii.“

„To, kde se nacházíme, je spravedlivým odrazem toho, jaká je výkonnost tohoto vozu.“

„Budou tratě, které nám nevyhovují, kde naši soupeři, tedy Haas, začnou bodovat, ale také budou tratě, na kterých budeme moci bodovat my. Tak to bude až do konce roku.“

„Vylepšení fungují. Nasadili jsme větší balíček v Montrealu pro Alexe a pak přední křídlo v Silverstonu.“

„Máme další díly, které jsou specifické pro danou trať ve Spa a v Monze. Pak je to také o vyladění současného balíčku a drobných vylepšeních. Takový je plán do konce roku. Nemyslím, že se bude lišit od našich soupeřů. Půjde o optimalizaci balíčku, který máte a také o zaměření na příští rok.“