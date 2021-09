Sedačku si zaslouží oba. S Russellem může být situace v Mercedesu vyhrocenější, říká Rosberg

Mercedes se už rozhodl, kdo bude v příštím roce jezdit vedle Lewise Hamiltona. Rozhodnutí však zatím neoznámil. „Ať už to bude Valtteri, nebo George, oba si to místo zaslouží,“ řekl Rosberg pro Autosport.

„Valtteri odvádí ve voze Mercedes opravdu dobrou práci. Samozřejmě se mu letos nedařilo, ale obecně odvádí práci, kterou Mercedes vyžaduje.“

„Uvidíme, jak se rozhodnou. V případě Valtteriho by bylo rozhodnutí jednodušší, protože víte, co máte. George je možná trochu více vzrušující rozhodnutí. Uvidíme, s čím přijdou.“

Kimi Räikkönen včera oznámil odchod z F1 na konci sezóny. Stalo se tak přesně pět let poté, co stejné oznámení vydal Felipe Massa. Následně si však pobyt prodloužil, protože Rosberg po zisku titulu skončil a Mercedes povolal Bottase. V týmu skončila vyhrocená atmosféra, která panovala mezi Hamiltonem a Rosbergem. Spolupráci s Bottasem si Hamilton pochvaloval. Naposledy před několika dny.

Otázkou je, jak to bude v případě, že do týmu přijde Russell. „Ano, pokud vezmou George, pak by bitva uvnitř Mercedesu byla jiná a potenciálně vyhrocenější.“

Na otázku, zda by případná spolupráce s Russellem mohla vést k podobnému napětí, jaké zažil s Hamiltonem, Rosberg odpověděl, že „netuší“, ale tvrdí, že Russell by se ziskem špičkového místa ve F1 dostal z jednoho extrému do druhého.

„Pokud by jednoho dne jel vedle Lewise, pak nelze předvídat, jak by se v takové situaci zachoval. Je to extrém, je to úplný extrém, najednou sedíte každý víkend v autě, které vyhrává závody, bojujete proti nejlepšímu ze všech, který tam je posledních osm let.“