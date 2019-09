Sebevražedný manévr, hodnotí Räikkönenovo počínání Kvjat

„Byl jsem překvapený, protože jsem provedl manévr a byl čistý,“ řekl Kvjat. „Prohnul se při brzdění, což je věc, o které hodně diskutujeme a došlo ke kontaktu. Jsem překvapený, že to udělal.“

„Pokud se budete bránit, pak se budete bránit. Pokud necháte dveře otevřené, necháte dveře otevřené. Prostě ... pokusil se o sebevraždu a chtěl zabít mě,“ řekl Kvjat s nadsázkou.

Pro Rusa to nebyl ideální závod. Do boxů musel už v 15. kole a to startoval na tvrdší střední směsi.

„Nerozumím problémům v prvním stintu, ale moje pneumatiky odešly rychleji než u ostatních. Nevím proč. Ve druhém stintu to bylo opačně, vydržely dlouho.“

„Měl jsem šanci získat body, ale restart byl z mé strany trochu chaotický. Částečně proto, že jsem toho v zrcátkách moc neviděl a pak přišel ten incident s Kimim, při kterém jsem si poškodil auto. Bylo to těžké odpoledne.“

