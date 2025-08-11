Sebekritika Hamiltona? Senna či Schumacher by taková slova nikdy nevolili, tvrdí Alesi

Jean Alesi nebyl spokojen s tím, jak kriticky se Lewis Hamilton po nevydařené kvalifikaci na Hungaroringu hodnotil.
Letošní Velká cena Maďarska sice nenabídla nonstop strhující akci, ale i tak nabídla řadu podnětů k vášnivým diskuzím.
Jedním z nich bylo i trápení Lewise Hamiltona, který na svém oblíbeném okruhu nedokázal navázat na své předchozí úspěchy, když v kvalifikaci i v závodě obsadil dvanáctou příčku, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc bojoval v popředí.
Hamilton na sebe upozornil i mimo kokpit, a to mj. i tím, že byl po svém sobotním výkonu veřejně velmi sebekritický.
O všem hovoří slova, která pronesl v rozhovoru pro televizi Sky Sports:
„Jsem k ničemu, absolutně k ničemu. V týmu není vůbec žádný problém. Viděli jste, že je (naše druhé) auto na pole position. Možná potřebujeme změnit jezdce...“
A zatímco někteří upřímné vyjádření sedminásobného mistra světa ocenili, jiní byli jiného názoru. Mezi odpůrce takové sebekritiky se zařadil i bývalý pilot Ferrari Jean Alesi.
„Myslím si, že Hamiltonovo chování demoralizuje lidi, kteří s ním pracují. Senna nebo Schumacher by nikdy nic takového neřekli,“ uvedl Francouz v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.