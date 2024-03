Sebastian Vettel si vyzkoušel Porsche 963. V hypercaru odjel 118 kol

Tým Penske Porsche testuje na okruhu Motorland Aragón v rámci přípravy na 24 hodin Le Mans. Test má délku 36 hodin a kromě závodních jezdců Porsche se ho zúčastnili také Sebastian Vettel a šampion DTM Thomas Preining.

Porsche závodí ve WEC s čísly #5 a #6. Vettel měl na voze číslo #5, se kterým závodil také ve F1. Celkem odjel 118 kol, což by mělo odpovídat asi 640 kilometrům.

Pro Vettela nešlo o první zkušenost s Porsche 963. Vůz si vyzkoušel už dříve na simulátoru a následně také na testovací dráze Porsche ve Weissachu.

„Jízda s Porsche 963 na trati tady v Aragonii byla rozhodně zábava. Nejprve jsem si musel na všechno zvyknout a najít svůj rytmus,“ řekl Vettel.

„Zážitek z jízdy je jiný už jen kvůli střeše nad hlavou a také kvůli vyšší hmotnosti a pneumatikám.“

„Tovární jezdci Porsche mi velmi pomohli a vysvětlili mi, co je specifické a na co si musím zvyknout. Hodně mi to pomohlo.“

Výkonný ředitel Porsche Penske Motorsport Jonathan Diuguid řekl, že start Vettela byl pro tým „jedinečnou příležitostí“.

„Je to čtyřnásobný mistr světa formule 1. Má obrovské zkušenosti s hybridními systémy a vysoce výkonnými závodními vozy. Mít jeho jedinečný a neotřelý pohled na to, kde se vůz nachází, a dostat zpětnou vazbu na naše systémy a výkony, je jedinečná příležitost. Jsme rádi, že ho tu máme. Z vozu vystoupil s úsměvem, což je jen dobře.“

Zatím není jasné, zda někdy Vettela uvidíme ve WEC. Test byl podle jeho slov z minulého týdne nezávazný.

„Uvidíme, co bude v tomto ohledu dál – v tuto chvíli nejsou žádné další plány do budoucna,“ řekl Vettel.