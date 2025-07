Sebastian Vettel potvrdil, že se do F1 už nevrátí. Nevyloučil ale start v Le Mans

Po odchodu z Ferrari zamířil Sebastian Vettel na dva roky k Astonu Martin. Na konci roku 2022 z F1 odešel. Je to už dlouhá doba a pravděpodobnost jeho návratu do F1 byla poměrně malá. Nyní potvrdil, že je to pro něj už uzavřená kapitola. Mohl by se ale objevit ve WEC.

„Formule 1 skončila,“ říká Vettel v rozhovoru pro Auto Motor und Sport. „V určitém okamžiku přijde čas přenechat pole působnosti jiným. Můžete to vidět u nováčků. Myslím, že je dobře, že se celá řada jezdců vyměnila. Není to nic proti starým klukům, ale podpora těch mladých. V minulosti mě nezajímalo, kdo ze zkušených jezdců už nezávodí. Nejdůležitější bylo, že jsem mohl jezdit já.“

Je však možné, že se Vettel v budoucnu zúčastní například závodu 24 hodin Le Mans. Vloni v březnu testoval hypercar Porsche.

Ve WEC je dnes velká konkurence. Najdeme tam i Vettelovy bývalé zaměstnavatele – Ferrari a Aston Martin. Čtyřnásobný mistr světa by se ale určitě mohl dohodnout i s jiným týmem.



Test s Porsche

Foto: Porsche AG

„Nechci vyloučit, že z toho něco vzejde. Proběhla jednání, ale nějak k tomu zatím nedošlo. V minulosti jsem se o vytrvalostní závody upřímně řečeno tolik nezajímal. Dnes už to vidím jinak. Přijde mi to naprosto vzrušující z pohledu týmové struktury, sdílení jednoho auta a dělání kompromisů.“

„WEC by mi vlastně se svými osmi závody, které mají také jinou strukturu než Formule 1, vyhovoval. Vždy jde o to, jak intenzivně chcete něco dělat. Pro mě vždy platilo, že když se něčeho účastním, chci to dělat dobře. Pouhá účast není nic pro mě.“