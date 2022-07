Sebastian Vettel oznámil odchod z formule 1

Sebastian Vettel na konci sezóny skončí ve formuli 1. Oznámil to na Instagramu, kde si založil účet jen pár hodin předtím.

„Rozhodnutí skončit pro mě bylo těžké a dlouho jsem o něm přemýšlel,“ řekl Vettel. „Na konci roku si chci vzít více času na rozmyšlenou, na co se zaměřím příště. Je mi jasné, že jako otec chci trávit více času se svou rodinou.“

„Dnešní den však není o loučení. Spíše jde o poděkování – všem a v neposlední řadě fanouškům, bez jejichž vášnivé podpory by formule 1 nemohla existovat.“

„V posledních dvou letech jsem byl jezdcem týmu Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1, a přestože naše výsledky nebyly tak dobré, jak jsme doufali, je mi zcela jasné, že se dává dohromady vše, co tým potřebuje, aby mohl závodit na té nejvyšší úrovni po mnoho dalších let.“

„Opravdu jsem si užil práci s tak skvělou partou lidí. Všichni – Lawrence, Lance, Martin, Mike, vedoucí manažeři, inženýři, mechanici a zbytek týmu jsou ambiciózní, schopní, zkušení, oddaní a přátelští a já jim všem přeji, aby se jim dařilo. Doufám, že práce, kterou jsem odvedl v loňském roce a v níž pokračuji i letos, bude nápomocná při vývoji týmu, který bude v budoucnu vyhrávat, a s ohledem na tento cíl budu od nynějška do konce roku pracovat tak tvrdě, jak jen to půjde, a v posledních deseti závodech ze sebe vydám jako vždy to nejlepší.“

Aston chtěl, aby pokračoval

„Chci Sebastianovi ze srdce poděkovat za skvělou práci, kterou odvedl pro tým od chvíle, kdy se k němu přidal,“ uvedl Lawrence Stroll.

„Dali jsme mu jasně najevo, že chceme, aby u nás pokračoval i příští rok, ale nakonec udělal to, co považuje za správné pro sebe a svou rodinu, a my to samozřejmě respektujeme. Odjel pro nás několik fantastických závodů a v zákulisí byly jeho zkušenosti a odborné znalosti našich inženýrů nesmírně cenné.“

Stroll prohlásil, že Vettel je „jedním z největších velikánů formule 1 všech dob“ a tým mu ve finále sezony v Abú Dhabí „uspořádá báječné rozloučení“.

Debutoval v roce 2007

V královně motorsportu debutoval ve Velké ceně USA 2007, kde nahradil u týmu BMW Sauber Roberta Kubicu po jeho nehodě v Kanadě. Vettel při debutu dojel na osmém místě. Od Maďarska jezdil za Toro Rosso.

V roce 2009 přešel do Red Bullu, se kterým získal v letech 2010 až 2013 čtyři tituly mistra světa. V letech 2015 až 2019 jezdil za Ferrari. Získal další vítězství, ale pátý titul se mu získat nepodařilo. Od loňské sezóny je u Astonu Martin.