Sebastian Vettel: Jaký je život člověka, který není příznivcem sociálních sítí?

Vettel je na sebe ale přísný a myslí si, že by měl být v psaní poznámek důslednější. „Měl bych si toho zapisovat mnohem více. Je důležité si na to udělat čas. Mým idolem je (německý automobilový a rallye závodník) Walter Rohrl. Ten řekl, že každé kolo, které si nezapíšete, je ztracené kolo. Z tohoto hlediska jsem trochu marnotratný, ale není možné si zapamatovat vše.“

„Celkově miluji dělat si poznámky. Teď si dělám poznámky v digitální podobě na iPadu, ale jinak preferuji spíše pero a papír. Když si to zapisujete perem, je to jako byste si to zapsali do hlavy a pamatujete si to,“ říká Vettel.

„Používám to a myslím, že některé věci jsou skvělé, někdy si ale přeji, aby takové věci neexistovaly a nebylo tady to pokušení. Myslím, že je to tenká hranice. Umožňuje nám to dělat spoustu věcí, obecně je to progresivní, nemyslím, že bychom se měli vracet zpět pouze k peru a papíru, ale myslím, že to urychluje život v oblastech, kde by nemělo, a to není dobré pro nás, pro náš stres a naše zdraví.“

„Hodně věcí je navrženo tak, aby vás skutečně připravily o čas a pohltily vás. To mě štve a nejsem toho příznivcem. Neexistuje pro to řešení, jste tu jen vy a vaše chování s nástroji, které máte. Vtipné je, že spousta věcí je navrhována, aby vám usnadnila život a dala vám více času, ale ve skutečnosti to dělá pravý opak a způsobuje to komplikace.

„Kolikrát vám za den zazvoní telefon? Skoro nikdy. Má to být telefon a teď dělá všechno ostatní. Mám tím na myslí, že když jde o naléhavou situaci, zastihnete toho člověka, v současné době ale ke všemu přistupujeme, jako by šlo o nouzovou situaci, ve skutečnosti ale nekonáme stejně. Lidé pošlou email a chtějí okamžitou odpověď, ale není to důležité. Ne všechny emaily jsou důležité.“

„Nikdy jsem to nezkoušel a myslím, že je to dobře, protože spousta lidí mi říká, že se od toho nemohou odtrhnout. Nikdy jsem to nezkoušel, takže mi to nechybí. U ostatních lidí jsem zhruba viděl, jak to funguje a co mohu říct, je to tak, že jsou na tom závislí. To není pro mě.“

„Čtu o všem. Nezajímám se o jedno konkrétní téma. Je to spíše o lidech, kteří mi přijdou zajímaví. Když tento člověk vypadá zábavně, přečtu si ten článek. Titulek vás samozřejmě chytne a přečtete si to. Jakmile ale začnu, musím to dokončit. Musím dočíst ten článek, i když mě to nudí a je to hloupé. Vždy doufám, že to bude lepší, takže ho musím dočíst, protože jinak bych se cítil provinile. Neměl bych se cítit provinile za to, že jsem to nepřečetl celé. Nemohu soudit, dokud si k tomu nepřečtu vše.“

O jeho změně přístupu k jídlu

Vettel přiznává, že v kuchyni se drží jednoduchých receptů. Jednou z jeho specialit jsou palačinky podle receptu jeho matky.

Němec také přiznává, že se během dospívání změnil jeho pohled na jídlo. „Když jsem byl mladší, bral jsem to jen jako palivo. Když jste sportovec, doslova se to stává vaším palivem. Snažíte se proto dostávat směs toho nejlepšího pro lepší výkonnost a pozitivní dopad na vaše zdraví,“ říká Vettel.

„Ale když zajdeme ještě dále, myslím, že je kolem toho více faktorů, pokud jde o to, odkud to jídlo pochází. Abyste si uvědomili, co jíte, nejen z jakých je to ingrediencí, kolik to má kalorií a co to dá vašemu tělu, ale také odkud to pochází? Jak to bylo vypěstováno? Jak bylo s tím zvířetem zacházeno?

„To v naší společnosti není dostatečně prezentováno, ale mělo by být. Nyní je to zcela na spotřebiteli. Myslím, že by měla existovat větší organizovanost toho, kdy přebíráte zodpovědnost od spotřebitele, stejně tak by měl být zákazník více vzděláván. Měla by se zlepšit informovanost, abyste si mohli udělat širší obrázek.“

Na cestách má Vettel situaci ztíženu, když je ale doma ve Švýcarsku, kde bydlí, snaží se být v kontaktu s místními farmáři a kupovat potraviny od nich.

„Setkávám se s nimi a dívám se, co dělají. Chci se přesvědčit na vlastní oči, ne že bych byl skeptický, ale jsem pak klidnější. Když jste to viděli, když víte, jak to funguje a když mluvíte s tím člověkem, můžete si udělat obrázek.“