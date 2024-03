Sebastian Vettel bude testovat hypercar Porsche 963

Mohli bychom vidět Sebastiana Vettela závodit v Le Mans? Už dříve se o tom spekulovalo. Nyní německý pilot udělá malý a nezávazný krok. Bude testovat hypercar Porsche 963.

Vettel bude příští týden testovat hypercar na okruhu Motorland Aragón. Nepůjde o soukromý test. Porsche chce na okruhu o délce 5,345 km absolvovat vytrvalostní test o délce 36 hodin. Kromě Vettela se testu zúčastní samozřejmě také závodní jezdci týmu. Půjde o přípravu na 24 hodin Le Mans.

Vettel se už 14. března setkal s týmem Porsche Penske Motorsport v Mannheimu. O den později absolvoval první kilometry ve voze Porsche 963 na týmovém simulátoru. Dne 21. března si pak vůz vyzkoušel na testovací dráze Porsche ve Weissachu.

Sezóna WEC má za sebou první závod a vyhrál ho právě vůz týmu Porsche Penske.

„Těším se na testování vozu Porsche 963,“ řekl Vettel. „Už jsem měl možnost poznat vůz během testování ve Weissachu. Vždy jsem sledoval jiné závodní série a můj zájem o vytrvalostní závody mě povzbudil, abych to prostě zkusil. Nyní se těším na dlouhou trať v Aragónu a na čas strávený za volantem. Určitě si budu muset zvyknout a přizpůsobit se, ale všichni v týmu jsou velmi otevření a pomáhají mi. Bude to pro mě nová zkušenost. Uvidíme, co bude v tomto ohledu dál – v tuto chvíli nejsou žádné další plány do budoucna.“

„Jsme rádi, že má Sebastian Vettel zájem o naše Porsche 963,“ řekl viceprezident Porsche Motorsport Thomas Laudenbach. „Neváhali jsme jeho žádost o možnost testování podpořit a poskytnout mu rozsáhlou přípravu a dostatek času na řízení našeho hybridního prototypu – není pochyb o tom, že se z jeho cenné zpětné vazby hodně naučíme. Naše 36 hodin dlouhá jízda s týmem Porsche Penske Motorsport a našimi továrními jezdci na okruhu Motorland Aragón k tomu nabízí ideální prostředí.“