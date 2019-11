Seb ví, že se neměl pohnout doleva, říká Leclerc

Leclerc uvedl, že si s Vettelem promluvili a vyjasnili si incident z Interlagosu.

„Seb ví, že se pravděpodobně neměl pohybovat doleva,“ řekl Leclerc. „Ja mohl udělat lepší práci, abych se mu vyhnul, když se pohyboval doleva. Takže oba za to neseme trochu odpovědnost.“

„Ale myslím si, že nejdůležitější je, že se Sebem je teď všechno jasné a my se posuneme kupředu.“

„Seb a já jsme samozřejmě velmi konkurenceschopní, oba chceme vyhrát, ale musíme také najít správný kompromis. Závodíme za stejný tým. Musíme být vůči sobě méně agresivní a nechat si trochu více prostoru, aby se tyto věci už neopakovaly.“

„Důsledky byly obrovské, ale pokud se podíváte na ten kontakt znovu, tak to bylo to velmi, velmi malé. Ale bylo to nešťastné, takže se ujistíme, že se to už nestane.“

