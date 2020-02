Seb je naší první volbou, říká Binotto o jezdecké sestavě

„Seb je v tuto chvíli naší první volbou,“ řekl Binotto. „Je to něco, o čem s ním diskutujeme a budeme s ním pokračovat v diskusi, ale v tuto chvíli je to určitě naše první volba a naše preference.“

Na dotaz, zda vylučuje budoucí příchod Hamiltona, reagoval Binotto, že „ne“. Brit zatím nemá smlouvu pro příští rok a Mercedes potvrdil, že jednání ani nezačala.

„Ve srovnání s tím, co jsem řekl dříve, se toho moc nezměnilo. Zaměřujeme se na naše jezdce. V tuto chvíli o něm neuvažujeme.“

„Určitě se cítím dost mladý,“ řekl Vettel. Mluvili jste o Lewisovi – je ještě starší, pokud si myslíte, že jsem starý, takže to není omezení.“

„Pokud to srovnáte se situací před třemi lety, neměl jsem smlouvu do srpna, takže striktně řečeno jsem byl bez smlouvy půl roku před koncem sezóny. Soustředím se na to, co se děje v tomto okamžiku. V určitém okamžiku samozřejmě musíte vyřešit, co se bude dít v budoucnosti, ale myslím, že máme dost času, abychom to udělali.“