Se Sainzem máme dobrý vztah, napětí mezi námi se zveličuje, říká Leclerc

Charles Leclerc si pochvaluje spolupráci s Carlosem Sainzem. Odmítá, že by mezi nimi byla nějaká tenze.

Charles Leclerc a Carlos Sainz jsou týmovými kolegy ve Ferrari od sezony 2021, což znamená, že společně hájí barvy italské stáje již třetím rokem.

Zatímco v roce 2021 byl bodově úspěšnější Španěl, vloni měl poměrně výrazně navrch monacký pilot. Letos je situace mezi nimi relativně vyrovnaná, když Leclerc vede interní bitvu o sedm bodů.

I když navenek Leclerc a Sainz působí jako sehraná dvojice, během letošní sezony jsme byli svědky několika rádiových komunikací, které tento dojem úplně nepotvrzovaly.

Zmínit můžeme například GP Austrálie, kde si Leclerc stěžoval týmu na to, že mu Sainz neposkytl v kvalifikaci tzv. split stream, či GP Británie, kde mezi oběma jezdci vznikl spor kvůli pozici na dráze.

Nyní se však Leclerc vymezil vůči tomu, že by měl se Sainzem nějaké neshody.

„Jsem dost aktivní na sociálních sítích, takže vidím, co se všude kolem říká. Myslím si však, že je to přehnané. Máme spolu skvělý vztah,“ prohlásil Leclerc v rozhovoru pro Autosport.

„Mimo auto umíme spolupracovat a vycházíme spolu velmi dobře, protože máme spoustu společných zájmů. Zároveň je mezi námi hodně soutěživosti. Jsme ale ve formuli 1 a já mám ten sport rád i z toho důvodu, že v něm panuje soutěživost,“ nechal se slyšet úřadující vicemistr světa, který zároveň bagatelizoval vyznění některých rádiových komunikací.

„Občas se v rádiu o nějaké situaci trochu diskutuje, ale je to jen proto, že jsme soutěživí a oba chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jde o věci, které jsou normální. Myslím, že je to dáno i tím, že jsem jezdcem Ferrari, takže jsem asi více pod drobnohledem než ostatní. Je to tak ale v pořádku,“ dodal.