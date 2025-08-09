Sdílím jeho frustraci, ale když jde vše hladce, je nesmírně rychlý, říká Vowles o Sainzovi

Šéf Williamsu James Vowles okomentoval dosavadní průběh sezony Carlose Sainze.
Před letošní sezonou se mluvilo a psalo o tom, že stáj Williams do letošní sezony vstupuje s jednou z nejsilnějších sestav v celé F1. Souviselo to samozřejmě s tím, že stáj z Grove posílil čtyřnásobný vítěz velké ceny Carlos Sainz.
V kontextu toho se očekávalo, že by Sainz a jeho nový týmový kolega Alexander Albon, jenž ve Williamsu působí již od roku 2022, mohli pro svého zaměstnavatele získávat body podobným tempem.
První část letošní sezony, ohraničená úvodním závodem v Austrálii a začátkem letní pauzy, to však příliš nepotvrdila, když Albon vybojoval více než třikrát tolik bodů než Sainz (54:16).
Že Sainz čekal v tomto ohledu více, napovídají i jeho slova, když po GP Maďarska v tiskovém prohlášení přiznal, že u něj „po první části sezony u převládá zklamání“.
Jeho šéf James Vowles se ho nicméně zastává a poukazuje na další faktory, které Španěla v první fázi sezony 2025 přibrzdily.
„Před posledním víkendem jsme si spolu promluvili. Pak jsme vyrazili na kola a povídali si i tam,“ uvedl Vowels, jehož slova cituje web Crash.net.
„Oba sdílíme stejnou frustraci. Není pochyb o tom, že letos chyby udělaly všechny strany. Byly chvíle, kdy bylo auto rychlé, ale buď jsme havarovali, nebo se něco stalo, nebo jsme udělali strategickou chybu,“ přiznal britský inženýr.
„Byly chvíle, kdy jsme si tím prošli společně, ale i momenty, kdy byl v kvalifikaci několikrát vyřazen kvůli tomu, že byl zablokován či přišel o čas kvůli červeným vlajkám...Jak ale vidíte, když vše běží hladce, je neuvěřitelně rychlý. Avšak ne vždy jsme si dokázali zajistit hladký průběh,“ popsal dále Vowles, podle kterého má však Sainz hlavní část aklimatizace v novém voze za sebou.
„Myslím, že jsme teď v bodě, kdy plně rozumí nám i vozu“ dodal Vowles na adresu z Madridu, kterému v pořadí jezdců patří 16. příčka, zatímco jeho kolegovi Albonovi osmá.