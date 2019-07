Scuderia Praha se o víkendu zúčastní rekordního ročníku 24 hodin ve Spa

Chtělo by se skoro napsat, že český tým Bohemia Energy racing with Scuderia Praha o tomto víkendu vystoupí ze své komfortní zóny. Ze šampionátu 24H Series, který dává velké množství prostoru některým spíše amatérským posádkám, totiž pražská stáj přesídlí do světové první ligy vytrvalostních závodů sportovních vozů.

Na pražskou Scuderii totiž čeká prestižní vytrvalostní klání na okruhu u belgického Spa v hlubokých ardenských lesích, které je právoplatně považováno za největší závod na světě pro vozy specifikace GT3.

Závod 24 hodin ve Spa patří primárně do šampionátu Blancpain GT Series Endurance Cup, avšak startují v něm i vozy ze světové vytrvalostní série Intercontinental GT Challenge a také posádky, které se neúčastní kompletní sezóny ani jednoho ze šampionátů a soustředí se pouze na Spa.

Do poslední zmíněné skupiny můžeme zařadit i českou stáj Scuderia Praha, která se letošního ročníku 24 hodin ve Spa s vozem Ferrari 488 GT3 zúčastní ve třídě Pro-Am Cup (rozdělení pouze na základě jezdeckých úrovní posádek, nikoliv podle kategorie závodní techniky). Z tohoto důvodu muselo dojít i k drobné změně posádky českého Ferrari, podle pravidel promotéra SRO totiž musel pro Spa tradiční trojici Jiří Písařík, Josef Král, Matteo Malucelli doplnit ještě čvrtý pilot, a to Ital Gabriele Lancieri.

Ostré dění na trati odstartovalo ve Spa v tropických teplotách ve čtvrtek, kdy po volném tréninku následovala kvalifikace, pro kterou bylo startovní pole podle kategorií (Pro, Silver Cup, Pro-AM Cup, AM Cup) rozděleno do čtyř skupin. Jen málokdo by dokázal zajet čisté kvalifikační kolo, kdyby byly na trať vypuštěny všechny vozy zároveň, letošního ročníku závodu se totiž zúčastní rekordních 72 posádek! V širokém startovním poli je zastoupeno celkem 11 značek.

Scuderia Praha si v kvalifikaci zajistila start do závodu ze sedmého místa v kategorii Pro-AM Cup, které odpovídá dvaapadesáté pozici na startovním roštu v absolutním pořadí.

Kvalifikační session byla pro piloty v uzavřených vozech GT3 nesmírně náročná, teploty v Ardenách totiž přesahovaly 40°C a v Belgii během čtvrtka padaly letité teplotní rekordy.

