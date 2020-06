Scott Dixon by se ve F1 stal mistrem světa, věří bývalý pilot Johansson

Švédský pilot se poprvé do F1 pokusil dostat v roce 1980, ale do úvodních dvou velkých cen se nekvalifikoval. Pravidelně pak začal závodit od sezóny 1983 a ve F1 vydržel až do roku 1991. Ačkoliv nikdy nevyhrál, podařilo se mu získat 12 umístění na stupních vítězů. Ve F1 závodil kromě jiných týmů také za McLaren nebo Ferrari.

Kromě F1 se Johansson v 80.- a na začátku 90. let účastnil také závodu sportovních vozů a mezi lety 1983 až 2012 také patnácti ročníků 24 hodin Le Mans, který v roce 1997 vyhrál v nejvyšší kategorii LMP. V 90. letech závodil také v americké sérii CART a v Indy 500.

Výraznějších úspěchů však dosáhl jako manažer. Dixon je jedním z pilotů, o jejichž kariéru se Švéd stará. V podcastu F1 Beyond the Grid Johansson řekl, že kdyby měl Dixon více štěstí a dostal se do formule 1, zcela určitě by bojovat o titul.

„Bylo to jen o načasování,“ odpověděl Johansson na důvod, proč se Dixonovi nikdy nepodařilo získat závodní sedačku ve F1.

„Když poprvé vyhrál titul (v IndyCar v roce 2003), testoval s Williamsem a šlo to velmi dobře. A měli jsme testovat také s Ferrari, absolvovali jsme nějaké schůzky s Jeanem Todtem (tehdejším šéfem Ferrari, pozn. redakce). I oni chtěli uspořádat test.

„U Williamsu bylo ale hlavním partnerem BMW a to nechtělo ve voze nováčka. V té době se nám podařilo využít toho, že jsme dosáhli opravdu, opravdu dobré dohody s Chipem (Ganassim) v IndyCar, tak jsme skončili v IndyCar, a tam se nakonec odebral i pro zbytek kariéry.“

A kariéra to byla nakonec velmi úspěšná. Dixon v IndyCar závodí bez přestávky od roku 2003, dosáhl celkem na pět titulů šampiona, získal 47 vítězství, z toho jednou vyhrál 500 mil Indianapolis.

Přesto Johanssona mrzí, že Dixon nedostal šanci ve F1 závodit. „Myslím, že by se stal mistrem světa. Ve F1 musíte být ve správný čas ve správném voze. Načasování je ve F1 klíčové. Za správné konstelace hvězd by se bez pochyby stal mistrem světa. Podle mě je jedním z nejlepších jezdců v historii napříč všemi kategoriemi.“

Foto: IndyCar