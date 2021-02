Schumacherovu přípravu na F1 komplikuje koronavirus. Kvůli omezením nemůže navštívit Haas

„Kvůli situaci covidu nemohu dělat nic jiného než trénovat. Po fyzické stránce moje příprava probíhá dobře a cítím se být připraven,“ řekl Schumacher pro Sky Sport Deutschland.

„Bohužel jsem zatím nebyl schopen cestovat do Anglie za týmem, což by se v běžném roce stalo už mnohokrát. Doufám, že v následujících dnech bude šance se tam dostat. Je důležité, abychom hodně komunikovali o začátku sezóny a aby se všechny různé části spojily a veškerá příprava tak probíhala tak, jak by měla.“

Kvůli omezením spojeným s koronavirem nemohli do továrny týmu Haas přicestovat zatím ani mechanici Ferrari, kteří musí být přítomni prvnímu nastartování motoru v novém voze. Americká stáj by tak svůj letošní monopost mohla poprvé nastartovat až při předsezónních testech.

Schumacher má také omezené možnosti využít simulátor Ferrari, jehož Jezdecké akademie je členem. „Je pro nás náročné dostat se do Itálie, ale samozřejmě je to snazší než do Anglie. Je potřeba udělat pár testů, simulátor ale hojně využívají závodní jezdci Ferrari. Já se tam dostanu na zbývající dny.“

Do Haasu přichází zcela nová jezdecká dvojice, když vedle Schumachera zkušené piloty Kevina Magnussena a Romaina Grosjeana nahradí další nováček Nikita Mazepin.

„Myslím, že po absolvování třech nebo čtyřech závodů budeme mít celkem dobrý přehled o celé situaci a o tom, co je potřeba zlepšit. Budeme muset trochu počkat, abychom viděli, jak to vypadá v závodech. Soustředím se na sebe a snažím se dělat maximum.“

Se svým šéfem Güntherem Steinerem se však již seznámil. „Je velmi milý, ale také velice přímý. Věřím, že nejvíce přímočará cesta je ta nejjednodušší a že jsme všichni na stejné straně. Toto je jednoduše nejlepší způsob práce,“ pochvaluje si syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera.