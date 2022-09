Schumacherovi pokazila závod zastávka v boxech

Mick Schumacher nemá sedačku u Haasu nebo obecně ve F1 vůbec jistou. Šéf týmu Guenther Steiner se nechal slyšet, že se rozhodne i podle nejbližších závodů.

V sobotu získal Schumacher v kvalifikaci osmé místo, a tak to neměl k bodům na okruhu, na kterém se hůře předjíždí, daleko. Vše ale pokazila zastávka v boxech, která trvala 10 sekund. Příčinou byl problém s předním zvedákem. Schumacher dokončil závod na 13. místě.

„Neměli jsme nejlepší zastávky v boxech – myslím, že jsme měli problém s předním zvedákem, který nešel dolů, takže nás to tento víkend vyřadilo z boje o body. Nicméně bylo skvělé tady být a užil jsem si spoustu legrace, i když jsem byl na špatném konci pole. Bojovat se Sebastianem je vždy skvělé. Takové věci se stávají, teď se díváme dopředu, abychom získali body v několika dalších závodech, které nás čekají.“

Kevin Magnussen startoval z 18. místa. Po úvodním kole byl 15., ale poté měl široký průjezd druhou zatáčkou, vyletěl z trati a měl kontakt se zdí. V závodě pokračoval, ale propadl se na poslední místo.

„Když v závodě narazíte do zdi, není to dobré, ale byla to moje chyba,“ řekl Magnussen. „Příliš jsem se snažil, ztratil jsem zadní část vozu, vyjel jsem a narazil do zdi, vrátil jsem se a mohl jsem pokračovat.“

Magnussen se poté snažil získat ztracené pozice, ale dojel 15. „Byl to trochu promarněný víkend, takže doufám, že příště se nám povede lépe.“

„Dnes to nebyl závod, jaký jsme si přáli,“ řekl Guenther Steiner. „Kevin ztratil hodně pozic ve druhém kole, kdy vyjel z trati. Mick bojoval na bodovaných pozicích, ale při jeho zastávce v boxech jsme měli problém s předním zvedákem, který nešel dolů, takže se musíme podívat, čím to bylo.“

„Dohnat to z tohoto místa je obtížné, ztratili jsme příliš mnoho pozic, předjíždění je tu velmi obtížné a nakonec jsme se dostali na třinácté a patnácté místo. Poté, co jsme v určité fázi byli na 18. a 19. místě, jsme se nevzdali, ale bylo těžké to dohnat, protože musíte použít různé strategie a nedokázali jsme se dostat zpět na body.“