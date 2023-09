Schumacherova budoucnost? Alpine mu nabízí sedačku pro WEC

Mick Schumacher se do formule 1 příští rok s největší pravděpodobností nevrátí, přesto by měl závodit. Do vytrvalostního mistrovství světa WEC ho láká tovární stáj Alpine, která chystá nový prototyp LMDh.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse