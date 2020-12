Schumachera čeká debut. V pátek pojede v prvním tréninku

Mick Schumacher měl debutovat už na Nürburgringu, ale oba páteční tréninky na Grand Prix Eifelu byly kvůli špatnému počasí zrušeny. Schumacher měl tehdy jet ve voze Alfy Romeo. Tento víkend se sveze ve voze „svého“ týmu. V prvním tréninku nahradí Kevina Magnussena.

„Dobrá věc je, že se tentokrát nemusím starat o počasí, takže jsem si jistý, že během prvního tréninku vyjedu a moc se těším na sdílení trati s tak skvělými jezdci,“ řekl Schumacher.

„Budu se snažit maximálně nasát vše, co bude v mých silách. Tento víkend beru jako přípravu na to, co přijde příští rok. Těším se, až všechny poznám, pochopím, jak přistupují k závodnímu víkendu a až začneme tady v Abú Dhabí společnou cestu s Haasem.“