Schumacher využívá možnosti prohlédnout si po závodě vozy soupeřů

Stejně jako jeho otec, sedminásobný mistr světa Michael Schumacher, nebo kamarád Sebastian Vettel, se tím Mick Schumacher snaží pochopit, co dělá konkurence.

Například po Velké ceně Štýrska na Red Bull Ringu si Schumacher detailně prohlížel McLaren MCL35M.

„Je to něco, co dělám už od motokár. Vždy je dobré to vědět, obzvlášť jak vypadají na ostatních vozech pneumatiky,“ řekl Schumacher.

„Pneumatiky jsou jako otevřená kniha. Ukážou vám každou drobnou chybu a malý detail. Myslím tedy, že kontrola ostatních vozů je vždy součástí závodu a budu v tom pokračovat.

„V parc fermé se navíc dostanu k vozům nejblíže. Nemohu přijít do něčí garáže a říct 'Ahoj, jdu si jen prohlédnout vaše auto a půjdu'. Je rozhodně zajímavé se na to podívat.“

Haas letos vsadil na dva nováčky, když vedle Schumachera působí Nikita Mazepin. Už před začátkem sezóny se přitom americká stáj rozhodla nevyvíjet letošní vůz, ale soustředit svou pozornost na monopost pro příští rok, kdy začnou platit nová technická pravidla.

„Jsem relativně spokojen s tím, jak to jde, z pohledu výkonnosti je to ale pochopitelně obtížné. Tak velmi si to tady užívám, že je pro mě jednoduché přijít do práce a dlouho pracovat, protože je to tak příjemné. Myslím, že se to odráží na mé výkonnosti. Je pro mě důležité, aby se tvrdá práce v určitém momentu vyplatila a doufám, že tomu tak bude.“