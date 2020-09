Schumacher vede šampionát F2. K titulu má ale stále daleko

Mick Schumacher je ve vedení šampionátu formule s náskokem 22 bodů. Před jezdci jsou dva poslední víkendy, na které si poměrně dlouho počkají. Monoposty F2 se vydají znovu na trať v rámci obou víkendů formule 1 v Bahrajnu na přelomu listopadu a prosince.

Schumachera a ostatní čekají 4 závody. Formule 2 uděluje za víkend mnohem více bodů než F1. V hlavním závodě lze získat 25 bodů za vítězství, ve sprintu pak dalších 15. Další 4 body získá držitel pole position a 2 body je možné získat za nejrychlejší kolo závodu (v každém z obou závodů). Celkem je to 48 bodů za víkend. Ve hře o titul je tak matematicky ještě devět jezdců.

Šampionát F2

Mick Schumacher: 191 Callum Ilott: 169 Juki Cunoda: 147 Christian Lundgaard: 145 Robert Shwartzman: 140 Nikita Mazepin: 140 Louis Delétraz: 122 Kuan-jü Čou: 119,5 Luca Ghiotto: 104

„Lidé čelí různým typům tlaku,“ vysvětlil Schumacher pro sobotním vítězství, které bylo druhé v letošní sezóně. „Být vpředu je obtížné, ale jsem s tím docela spokojený a nedovolím, aby mě to ovlivnilo. Řekl bych, že mě to svým způsobem posiluje – myslím, že jsme to zvládli docela dobře.“

„Ve F2 nikdy nemůžete říct, že je jakýkoli výsledek významný, pokud jste již nevyhráli šampionát. Musíme pokračovat v tom, co děláme, a snažit se být co nejvíce důslední, jako jsme byli v posledních několika závodech. To je v tuto chvíli můj cíl.“

Schumacher je spojován se sedačkou ve formuli 1 a to u týmu Alfa Romeo. Sílí také spekulace, podle kterých by se mohl zúčastnit pátečního tréninku na Nürburgringu.

Pokud Schumacher získá titul ve F2, nebude moci už v sérii závodit. Přestup do F1 je logickou volbou. Alternativou může být roční odklad a účast v testech a v pátečních trénincích. Pirelli příští rok obnoví testy 18palcových pneumatik, se kterými už má Schumacher zkušenosti z F2.