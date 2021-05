Schumacher v Monaku předjel Mazepina (video). Pak ho musel pustit

Mick Schumacher nezažil v Monaku zrovna ideální víkend. Boural ve druhém tréninku a na konci toho třetího. Do kvalifikace kvůli tomu nenastoupil a do závodu startoval z posledního místa. Přesto dokázal na trati předjet svého týmového kolegu (viz video). V cíli byly ale pozice shodné s těmi na startu.

„Několik kol jsme měli menší problém a bohužel jsem ztratil hodně času na kluky před námi a musel jsem pustit Nikitu, protože jsme to nestihli vyřešit,“ řekl Schumacher.

„Poté bylo tempo docela dobré. Cítil jsem, že jsme docela blízko vyrovnání tempa středu pole, což bylo dobré a dojeli jsme Nikitu. Pozice jsme nepřehodili, což bylo v pořádku, bylo to pochopitelné – samozřejmě jsme měli za sebou docela dost kluků, takže tam byly modré vlajky.“

„Celkově jsem se toho tento víkend hodně naučil, s některými pozitivy a některými negativy. Už se těším na Baku.“

„Na tomto závodě je dobré, že jsme dojeli do cíle s oběma vozy,“ řekl Steiner.

„Mick měl dočasný problém s výkonem, který podle nás souvisel se zvýšením tlaku paliva. Bylo to nešťastné, ale dokázal alespoň pokračovat v jízdě. Zajeli jsme dobrá kola a kluci se hodně naučili o Monte Carlu, což je vždy těžký závod.“

„Nestala žádná velká událost, která by nám dala nějakou příležitost. Jakmile začnete dostávat modré vlajky, teplota pneumatik klesá a vy se stále propadáte. To je to, co se nám dnes stalo.“