Schumacher u Haasu: Poslední dění ukazuje, proč to dává smysl

Před pár měsíci se očekávalo, že do Alfy Romeo zamíří některý z mladíků Ferrari a jedním z favoritů byl Mick Schumacher. Syn sedminásobného mistra světa vedle Kimiho Räikkönena byla představa, která se mnoha fanouškům náramně líbila. Jenomže Schumacher míří do Haasu, kde již byl potvrzen vedle Mazepina.

Oba týmy jsou na tom letos podobně. Alfa Romeo má osm bodů, Haas má tři body. V příštím roce by se mohly zlepšit už jen díky očekávanému zlepšení pohonné jednotky Ferrari.

Proč Haas?

Ve světle posledního dění vypadá Schumacherův přestup do Haasu mnohem logičtější. Ferrari totiž včera potvrdilo, že do Haasu odchází dosavadní šéf vývoje šasi Simone Resta. Do Maranella se přitom vrátil teprve před rokem z Alfy Romeo. Podle BBC nebude Resta jediný. Do Haasu za ním odejde spousta dalších inženýrů Ferrari. Důvod? Peníze. Resta bude mít i nadále smlouvu s Ferrari, ale platit ho bude Haas. V Maranellu to poměrně trefně přirovnávají k fotbalu, kde tým pošle hráče hostovat do jiného klubu.

Přestup Resty i dalších inženýrů souvisí se zavedením rozpočtového stropu od příštího roku. V roce 2021 bude ve výši 145 milionů dolarů, poté bude v dalších letech klesat na 140 a 135 milionů. Velké týmy musí své náklady snížit o desítky procent, což se dotkne i počtu zaměstnanců. Ferrari je propouštět nechce, v době pandemie to v Itálii dokonce ani jednoduchým způsobem nejde, a tak je přesune do vývoje silničních vozů, do Haasu a možná i na nový projekt (Maranello zvažuje vstup do WEC nebo IndyCar).

Přesun zaměstnanců do Haasu dává smysl i v jiné rovině. Od samotného vstupu amerického týmu existuje mezi Haasem a Ferrari velmi těsná spolupráce. Nejde jen o odběr všech dílů, které pravidla dovolují, ale také třeba o využívání aerodynamického tunelu. Díky přestupu inženýrů budou oba týmy ještě těsněji propojené a oba z toho budou těžit. Kromě toho přitečou do týmu peníze – od Mazepina přímo, od Schumachera především skrz jeho jméno.

Podobné partnerství nebude jediné. Red Bull má AlphaTauri, Mercedes se bude sbližovat s Astonem Martin, kde je konec konců i propojení majetkové (akcie Astonu vlastní Mercedes a v menší míře i Toto Wolff). Jediný, kdo tohle nemá, je Renault. Po odchodu McLarenu navíc přijde i o data, protože bude vyrábět motory jen sobě.

Dva junioři ve dvou týmech

Maranello bude od příští sezóny v poměrně komfortní situaci – bude mít dva juniorské jezdce ve dvou týmech. Nemusí to být nutně důležité pro případný přesun některého z jezdců do Ferrari, ale jak vidíme tento víkend, může to být vhodné i při neočekávané události. Pokud by Leclerc nebo Sainz nemohli, může je nahradit Schumacher nebo Giovinazzi. Zvláště důležité to bude od roku 2022. Zkušenost se zcela novým vozem bude neocenitelná a jezdců, kteří tuto zkušenost budou mít, bude na začátku málo.