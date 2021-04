Schumacher si v autě povídá sám se sebou a hlavu trénuje pro jezdce netradičním sportem

„Někdo mi jednou řekl, že je velmi užitečné mluvit si v autě sám se sebou,“ řekl Mick Schumacher v klipu pro svého sponzora Under Amour.

„Když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si: ‚Hm, to zní divně.‘ Ale ve skutečnosti je to velmi, velmi užitečné.“

„Pokud jste schopni mluvit sami se sebou, tak dokážete vždy najít cestu zpět ke svým vlastním myšlenkám. Můžete pak projít různými problémy. Když si povídám, pomáhá mi to, abych se znovu plně soustředil.“

Kromě mentálního tréninku, se kterým pomáhají jezdcům F1 občas i psychologové, se musí věnovat především fyzickému tréninku.

„Když vstoupíte do posilovny a máte cvičit, tak musíte nají způsob, jak se motivovat. To je velmi důležité.“

Hlavu udržuje v kondici pravidelnými šachovými partiemi. „Je to tam o strategii, musíte myslet dopředu.“