Schumacher si podle Steinera musí zvyknout na předjíždění s vozem F1

Vůz Haasu se letos zlepšil, dokáže pravidelně bodovat. Schumacherovi se ale nedaří. Jen on a Latifi z Williamsu letos nebodovali.

V Imole byl Schumacher k bodům po startu z 10. pozice blízko, ale udělal dvě chyby.

„Musí se naučit jezdit vpředu. Ve středu pole je to těsnější,“ řekl Steiner deníku Die Welt.

„Říkal jsem mu, že čím výše jste, tím je vzduch řidší, a on na to ještě není zvyklý. Předjíždění ve voze formule 1 je pro něj něco nového, protože loni jsme byli za všemi a on mohl předjížděcí manévr provést jen zřídka. Ale chce se zlepšit a investuje do toho hodně času.“

Bývalý jezdec F1 Gerhard Berger nevidí důvod, proč by měl nyní Schumacher přemýšlet o budoucnosti ve Ferrari. Pokud se tam chce dostat, musí podle Bergera zazářit v Haasu.

„Bylo by velmi nebezpečné, kdyby právě teď chtěl usednout za volant Ferrari. V první řadě musí uspět u Haasu a k tomu potřebuje porazit svého týmového kolegu,“ řekl Berger.