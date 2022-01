Schumacher se ve F1 cítí jako doma. Jen vtipům Steinera občas nerozumí

Schumacher vloni debutoval ve F1. Neměl zrovna jednoduchou pozici, protože Haas nevyvíjel vůz a soustředil se na letošní rok, kdy by to mělo a mohlo být lepší.

Se svou sezónou je ale Schumacher relativně spokojený. „Myslím, že můžeme říci, že jsme spokojení. Dosáhli jsme několika věcí, které jsme chtěli, jako je třeba dostat se do druhé části kvalifikace a růst v průběhu celého roku,“ řekl Schumacher v rozhovoru pro Crash.net.

Schumacher přiznal, že dalším cílem je získat body. Ve F1 se aklimatizoval rychle a cítí se tam jako doma.

„Řekl bych, že to splnilo moje očekávání. Také mě to velmi fascinuje, protože se cítím jako doma. V žádné juniorské kategorii tomu tak nebylo.“

Proč „jako doma"? „Nevím. Možná je to lidmi, možná týmem. Samozřejmě si myslím, že je to způsobeno tím, že se cítím pohodlně, jsem ve své kůži, cítím se dobře v prostředí, ve kterém jsem, a také na trati. Myslím, že díky všem těmto věcem se v tomto šampionátu cítím jako doma.“

Po přechodu do F1 se toho musel Schumacher hodně naučit. Asi nepřekvapí, že největší změnou a výzvou byly pneumatiky.

„Je to vždy to samé, jsou to pneumatiky. Všichni mluví o pneumatikách a já si myslím, že u mě to bylo to samé. Této pneumatice jsem porozuměl, je jiná než všechny ostatní, se kterými jsem dosud jezdil, a rozhodně je to něco, na co si musím zvyknout. Mám pocit, že tomu rozumím tak na 95 %.“

Schumacher má jako týmového šéfa Guenthera Steinera, který nejde pro ostré slovo daleko.

„Obvykle je velmi otevřený vtipům. To je jedna z věcí, na kterou jsem si asi musel zvyknout. Někdy jim nerozumím. Vždy říká, že jsem Němec a že tomu nerozumím.“

Schumacherovi také pomáhá Sebastian Vettel, který se sám přihlásil a nabídl mu, že se stane jeho mentorem.

„Je to určitě skvělé. Ale více než mým mentorem je mým přítelem. Myslím, že to je něco, co je pro mě mnohem cennější. To je pro mě důležitější část.“

Schumacher je členem Jezdecké akademie Ferrari. Jeho cíl by tak měl být jasný.

„Obecně si myslím, že pro každého je snem závodit za Ferrari. Chtěl by tam závodit každý. Ale mé myšlenky jsou teď tady a snažím se odvést svou nejlepší práci na pozici, ve které jsem u Haasu. Doufejme, že s lepším autem z něj budeme moci vytěžit maximum.“