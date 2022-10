Schumacher se podle Magnussena v průběhu sezóny zlepšuje

Haas představil titulárního sponzora pro příští rok. Na jméno týmového kolegy Kevina Magnussena si ale musíme počkat.

U Haasu by mohl zůstat Mick Schumacher, ale také by mohl přijít někdo nový.

„Především nemám žádný vliv na to, co se děje s jezdci, to jde zcela mimo mě,“ řekl Kevin Magnussen v Austinu.

„Když se podívám čistě na Micka, myslím, že se celý rok skutečně zlepšuje. Ze začátku mu možná vůz úplně neseděl a chyběla mu trocha sebedůvěry, ale našel ji.“

„V poslední době je pro mě velmi těžké ho porazit. Myslím, že s tím, jak teď jezdí, si místo na startovním roštu rozhodně zaslouží. Ale opět platí, že to jde úplně mimo mě a já mu mohu jen popřát, aby se mu dařilo.“

„Jsme v kontaktu, stále spolu mluvíme,“ řekl Schumacher ke svému vztahu s Haasem.

„Nechceme na nikoho tlačit, oni na mě také ne. Stane se to přirozeně. Jsem šťastný tam, kde jsem. Můj život... od chvíle, kdy jsem si vybral závodění jako profesi, byl vždy plný tlaku. Myslím, že se mi díky tlaku nejspíš daří.“