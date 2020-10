Schumacher s Ilottem zřejmě zažijí debut v Abú Dhabí

Mick Schumacher a Callum Ilott jsou členy Jezdecké akademie Ferrari. Oba se tento víkend měli poprvé představit ve voze formule 1 v rámci závodního víkendu mistrovství světa. Schumacher měl v tréninku na GP Eifelu jet ve formuli Alfy Romeo, pro Ilotta byl připraven vůz týmu Haas.

Mizerné počasí, déšť, mlha a nemožnost případného vzletu záchranného vrtulníku však naděje obou mladíků zhatily.

Nyní to vypadá, že si oba budou muset na svůj debut počkat až na poslední víkend sezony v Abú Dhabí. Čili až v prosinci. Následující okruhy jejich nasazení příliš nepřejí. Přiznává to také šéf Ferrari Mattia Binotto.

„Je to pro ně samozřejmě obrovská škoda, bylo by skvělé, kdyby se tu mohli projet a odbýt si svou premiéru ve formuli 1. Samozřejmě bychom mohli něco vymyslet v nejbližších závodech, ale bylo by to velmi těžké.

Příští okruh, Portimao, je pro všechny prakticky nový. Myslím, že i našim stálým jezdcům by se hodilo nastoupit do tréninků. Pak je tu Imola, kde se pojede jen v sobotu a neděli, a pak Turecko, kde se taky dlouho nejelo.

Následuje Bahrajn, kde oba nastoupí do závodů F2. Je to závěr šampionátu, takže se budou muset soustředit. Nejpravděpodobněji se tak jeví Abú Dhabí. Škoda téhle ztracené příležitosti, ale neměli jsme na výběr,“ řekl Binotto.

Je tak dost možné, že o svůj debut ve prospěch jednoho z juniorských jezdců Ferrari přijde Rus Robert Shwartzman, který měl původně na Yas Marině v barvách Alfa Romeo také odjet volné tréninky.

Schumacher a Ilott jsou na prvním a druhém místě šampionátu formule 2. Poslední dva závody se pojedou v Bahrajnu na přelomu listopadu a prosince.