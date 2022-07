Schumacher přišel o postup z Q1 kvůli porušení traťových limitů

Pilot týmu Haas zajel v první části kvalifikace na Velkou cenu Francie formule 1 čas dostatečný k postupu do Q2. Jeho nejrychlejší pokus byl ale následně smazán. Podle opakovaných záběru se Schumacher nevešel mezi bílé čáry ve třetí zatáčce.

„Bylo to smolné, protože si myslím, že jsme měli rychlost na Q3. Zřejmě je to něco, o čem bychom měli více diskutovat se sportovními komisaři a ředitelstvím závodu, abychom tomu skutečně porozuměli, když je tam patník, který není traťovým limitem. Nakonec to muselo být o milimetry,“ řekl Schumacher.

„Pokud už udělali rozhodnutí, nemá smysl jít a diskutovat o tom, protože se stejně moc nezmění. Je to trochu frustrující. Nebudeme se tím zabývat, ale více se soustředit na zítřek, pokusíme se probojovat polem a získat nějaké body.“

Díky penalizacím Kevina Magnussena a Carlose Sainze se Schumacher posune na roštu na 17. místo.

Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera bodoval v posledních dvou závodech a doufá, že se na body dostane i ve Francii. Velmi důležitá bude ale podle něj práce s pneumatikami.

„Delta DRS je tady velká, takže jakmile se dostaneme do DRS, měli bychom být schopni předjíždět. Až zítra ale uvidíme, jak to přežijí pneumatiky.“

Ve vysokých teplotách, které ve Francii v těchto dnech panují, bude podle něj obtížné udržet pneumatiky ve správném okně.

„C4 je v tuto chvíli celkem zranitelná pneumatika. C3 a C2 jsou v tomto případě odolnější, takže bychom měli být schopni na nich tlačit více. Jakmile se ale dostaneme do souboje dvou jezdců, pneumatiky budou trpět. Určitě to tedy bude hrát roli při volbě strategie.“