Schumacher podle naštvaného Mazepina ukázal svou pravou povahu

Nikita Mazepin byl po kvalifikaci pořádně naštvaný. Navíc musel společně s týmovým kolegou před sportovní komisaře.

Co se stalo? Na konci kola předjel Mazepin Schumachera. Udělal tak přesně v okamžiku, kdy tam přijížděl Sebastian Vettel, který byl v rychlém kole. Není divu, že museli všichni ke sportovním komisařům. Nakonec za to žádná penalizace nepadla. Podle sportovních komisařů v dané části okruhu bylo vozů více (šest). Dokonce i Vettel řekl, že pokud by ho nezpomalil Mazepin, byl by to někdo jiný.

Penalizace pro jezdce Haasu by navíc byla jen symbolická, protože obsadili poslední řadu.

Zatímco Vettel to vzal s nadhledem, ruský mladík je naštvaný. Podle něj má Haas dohodu, podle které se jezdci střídají v tom, kdo vyjede do kvalifikace jako první. V Zandvoortu to měl být Mazepin a také byl. Schumacher však požádal tým, aby mohl Mazepina předjet, protože mu klesla teplota pneumatik a potřeboval rychlejší výjezdové kolo.

„V týmu jsme diskutovali o tom, co se stalo,“ řekl. „A myslím, že po této diskusi zůstala jedna věc jasná: systém, který mi byl řečen v Imole, už neplatí. Nejsem si jistý, kdy se to změnilo a jak se to změnilo. Musíme najít systém, který bude fungovat, protože já se nehodlám vzdát, on se nechce vzdát. Musíme najít rozhodovací postup, ke kterému se musíme oba přihlásit.“

„Moje rádiová komunikace byla jasná – že ho smím předjet, pokud to bude před třetí zatáčkou,“ řekl Schumacher. „A tak jsem to udělal.“

„Celý víkend jsem jel za ním a už od třetího tréninku bylo zcela jasné, že jsem z nějakého důvodu potřeboval rychlejší výjezdové okolo než on, abych zahřál pneumatiky. Bylo to dost patrné v prvních dvou jízdách, kdy jsem ve 13. zatáčce v podstatě neměl téměř žádnou přilnavost.“

„Potřeboval jsem rychlejší kolo a Nikita ne, proto jsem se zeptal. Požádal jsem o to a dostal jsem souhlas. Nesnažil jsem se mu překážet nebo mu ztěžovat život, jen jsem se snažil trochu si usnadnit život tím, že jsem měl možnost jet rychleji.“

„Abych byl k Mickovi spravedlivý, byl jsem hodně naštvaný, protože mě předjel, když mě předjet neměl, a pak mě natlačil do Vettela. Ale abych byl k němu spravedlivý, nevěděl, že se Vettel blíží.“

„Jsem Rus a my jsme velmi přímí. Znám své místo v týmu. Mám šéfa týmu a rád se budu řídit pravidly, protože si myslím, že je velmi důležité být týmem, a jednou budou pravidla hrát ve váš prospěch, jednou proti vám, ale alespoň je to konzistentní a víte, na čem jste.“

„Co se mi u lidí nelíbí, je, když jsou někteří drzí a bojují o devatenácté místo. Myslím, že to jen ukazuje jejich pravou povahu. Tohle já netoleruji a zůstanu sám sebou, bez ohledu na výsledek, budu poslouchat šéfa svého týmu, kterým je Günther, a dělat, co se mi řekne, až do posledního dne mé kariéry ve formuli 1, který je, doufejme, velmi daleko.“