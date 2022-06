Schumacher podle Ecclestona potřebuje slyšet podporu, ne kritiku

Schumacher ve své druhé sezóně ve formuli 1 čelí náročnému úkolu. Na svého zkušenějšího týmového kolegu Kevina Magnussena nestačí a šéfa týmu Günthera Steinera si na svou stranu nezískává ani velkými a pro tým finančně drahými nehodami, jako například na městských tratích v Saúdské Arábii nebo Monaku.

Na Schumacherovu hlavu se proto snáší vlna kritiky. Ecclestone by ale byl trpělivý a věří, že při hodnocení jeho výkonnosti by se měl zvážit také vůz, který má Mick Schumacher k dispozici.

„Nevíme, jak dobré nebo špatné to auto je,“ řekl Ecclestone pro německou n-tv. „Hodně záleží na tom, jestli to auto sedí jeho jezdeckému stylu nebo ne. Nepotřebuje, aby mu lidé neustále říkali negativní věci. Potřebuje někoho, kdo mu pomůže a nebude ho příliš kritizovat.“

Mickova současná situace by podle Ecclestona byla jiná, kdyby s ním byl při závodech jeho otec, sedminásobný mistr světa Michael Schumacher, který se však doma stále zotavuje z vážných zranění, která utrpěl v roce 2013 při pádu na lyžích.

„Kdyby tam byl Michael, ukázal by Güntherovi, kde je jeho místo. To by mu velmi pomohlo. Kdyby naštval svůj tým a ten ho vyhodil, je otázka, jestli je některý z týmů připravený dát mu šanci. Tak trochu trpí a doufá, že mu někdo dá příležitost. Schopnosti má, takže jde o to, jestli se najde tým, který by ho vzal a zkusil zjistit, jestli je stejně dobrý jako jeho otec.“