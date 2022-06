Schumacher po promarněné šanci v Kanadě věří, že se brzy dočká prvních bodů

Syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera dosáhl v kvalifikaci na okruhu v Montrealu na svůj dosud nejlepší výsledek na roštu, když startoval šestý za svým týmovým kolegou z Haasu Kevinem Magnussenem.

V úvodu závodu se držel na sedmém místě, když v 18. kole musel odstoupit pro problém s pohonnou jednotkou.

Schumacher si uvědomuje tlak, který je na něj vyvíjen ve spojitosti s jeho výkony a zisk prvních bodů by mu ulevil, víkend v Kanadě ale hodnotí pozitivně.

„Je to samozřejmě velmi frustrující, ale takové věci se stávají. Je to F1, všechno je celkem na hraně,“ řekl Schumacher.

„Musíme spolknout tu pilulku. Máme ale spoustu pozitiv, které si odtud můžeme odnést. Těším se na příští závod.“

Na dotaz, zda bylo obtížné zůstat motivovaný i ve chvílích, kdy mu závody nevycházely, odpověděl: „Jsem tu, protože miluji tento sport. Miluji řízení a dostanete to, za co bojujete.

„Dnes (v závodě) jsme to bohužel nezískali, ale věřím, že budeme mít více příležitostí. Štěstí se snad nakonec obrátí na naši stranu. Je to samozřejmě těžké, ale už v minulosti jsem měl takové sezóny a zvládli jsme je. Ještě nám zbývá pár závodů.“

Až do problému s pohonnou jednotkou, který jej vyřadil ze závodu, ale neděle podle Schumachera probíhala dobře. Postupně zrychloval a zvykal si na zcela jiné podmínky, než jaké panovaly v Montrealu v sobotu, kdy celý trénink i kvalifikace propršely.

„Dostával jsem se do toho. V kvalifikaci jsme měli mokrou trať, v závodě už bylo sucho. Snažil jsem se proto najít nové hranice přilnavosti, když byly podmínky tak odlišné. Dostávali jsme se do rytmu a věřím, že jsme mohli ukázat více.

„Vždy je těžké tyto věci přijmout. Je to samozřejmě těžší, když jste na bodované pozici a musíte odstoupit, když jedete sedmí. Nikdy to není nejlepší, ale je to, jak to je.“