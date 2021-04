Schumacher nevidí důvod, proč by Haas letos nemohl bojovat o postup do Q2

Americká stáj se rozhodla neinvestovat do velkého vývoje letošního monopostu VF-21, místo toho se soustředí na sezónu 2022, kdy začnou platit nová pravidla.

Už v prvním závodě sezóny v Bahrajnu se potvrdilo, že Haas bude letos patřit k nejpomalejším. Schumacher s týmovým kolegou Nikitou Mazepinem skončili v kvalifikaci na posledních dvou místech. Na 18. Sebastiana Vettela přitom Schumacher nestačil o téměř čtyři desetiny sekundy.

„Neměli bychom tvrdit, že to bylo jakýmkoliv způsobem zklamání. Myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. Měli jsme jedno čisté kolo, to jsme chtěli. Z pohledu rychlosti jsme byli blízko tomu, co jsme si představovali,“ řekl Schumacher k bahrajnské kvalifikaci.

„Měli jsme nějakou ztrátu, se svým kolem jsem spokojen na 95 %. Mohu ještě zlepšit spoustu věcí, stále na nich budu pracovat. Pro mě je to o získávání zkušeností, pak se snad budu schopen neustále v průběhu sezón zlepšovat.“

Haas byl v Bahrajnu jediným týmem, který nedostal ani jeden vůz do druhé části kvalifikace. Schumacher nicméně věří, že v pozdější fázi sezóny bude tým schopen bojovat se svými soupeři o postup do Q2.

„Jsem v tomto směru pozitivní. Budeme na sobě pracovat, já budu velmi pracovat na sobě. V týmu vidím motivaci a nevidím důvod, proč bychom neměli být optimističtí, že v průběhu sezóny budeme schopni se dostat i do Q2.“

Schumacherův optimismus sdílí také Mazepin, který po „velmi špatném“ pokusu zaostal za synem sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera o osm desetin sekundy.

„Myslím, že to, co řekl, bylo správné. Co se mého kola týče, bylo velmi špatné, protože jsem měl problémy s brzdami a měl jsem k dispozici jen jeden pokus, což je škoda. Je ale důležité se podívat na širší obrázek. Věděli jsme, že první kvalifikace a celý tento rok budou obtížné,“ řekl Mazepin.