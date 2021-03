Schumacher necítí kvůli příjmení tlak

„Nikdy jsem neřekl, že to byl tlak,“ uvedl Schumacher. „Jsem si jistý, že to nikdy neřeknu, protože jsem rád, že mohu nosit toto příjmení a jsem velmi rád, že mohu toto jméno dostat zpět do formule 1.“

„Jsem na to velmi hrdý. Je to pro mě vzpruha a každý den mi to dává motivaci pracovat co nejvíce a co nejtvrději.“

Haas včera ukázal zbarvení pro letošní rok, kterému dominují ruské barvy.

„No, jsou to barvy týmu a myslím, že auto vypadá skvěle,“ řekl k barvám týmu.

Schumacher si nedávno vyzkoušel sedačku. Tradiční rituál před sezónou byl letos velmi složitý. Schumacher prozradil, že musel po příjezdu do Velké Británie ze Švýcarska na více než týden do karantény.

Schumacher sice bude jezdit za Haas, ale zůstává členem Jezdecké akademie Ferrari.

„Máme různé věci, které děláme společně, jako je práce na simulátoru, ale také práce se zaměstnanci Ferrari. Spojení tedy určitě existuje. Jsem stále jezdcem FDA, takže je skvělé mít tu kulisu a také pomoc, která mi pomůže a podpoří mě v mé první sezóně ve F1.“