Schumacher na sebe v Zandvoortu upozornil postupem do Q3

Němec v první části kvalifikace obsadil dvanácté a v Q2 deváté místo. V Q3 časem 1:11.442 skončil osmý se ztrátou 1,1 sekundy na Maxe Verstappena.

„Je skvělé být v Q3 a jsme samozřejmě velmi spokojeni s naší výkonností. Je to nečekané, jelikož jsme podle mě očekávali, že vypadneme v Q2,“ řekl Schumacher.

„Dostat se do Q3 a zopakovat tam náš čas z Q2 bylo rozhodně slušné, máme pro zítřek dobrou startovní pozici.“

V pátečních trénincích přitom Schumacherovi patřilo 11. a 13. místo. Pro kvalifikaci jeho mechanici nedělali žádné velké změny.

„Nedělali jsme velké změny, jen jsme to ladili. Naštěstí jsme víkend začali se skvělým nastavením, takže jsme nemuseli dělat velké změny, což vždy pomůže. Pomůže to s budováním důvěry a snad vás to i zrychlí.“