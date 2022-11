Schumacher na opačném konci startovního roštu. Myslel si, že zajel kolo, které bude stačit

Kevin Magnussen odstartuje do sprintu z prvního místa. Mick Schumacher odstartuje naopak z posledního.

„V první řadě gratuluji Kevinovi a týmu, opravdu si to zaslouží,“ řekl Schumacher po kvalifikaci.

„Pro mě to bylo dobré kolo. Myslel jsem si, že máme dostatečnou rezervu, abychom s prošli, ale zdá se, že jsem poslední. Je to trochu matoucí.“

Schumacher nakonec ztratil na postup do druhé části 1,43 sekundy, takže to nebylo úplně málo.

Schumacher připustil, že ve svém závěrečném kole na měkkých pneumatik byl možná příliš opatrný, protože si neuvědomil, že povrch trati nabízí tak velkou přilnavost.

„Mám pocit, že jsem možná podcenil přilnavost. Trať vypadala dost vlhká, ale možná nebyla tak vlhká, jak jsem si myslel.“

„Je to velmi frustrující, protože si myslím, že jsme měli dobré auto. Znamená to, že nás v sobotu čeká těžší práce. Ale není to konec, takže stále zůstávám optimistou.“