Schumacher má problém se sedačkou. Vettel dal radu jeho matce

„Od začátku sezóny sedím nakřivo,“ řekl Mick Schumacher před Velkou cenou Rakouska. „Sedačka je uprostřed, ale já nejsem rovně.“

„Bavili jsme se o tom už dřív a já využil příležitosti, abych mu to ukázal. Bavili jsme se o sedačce a dal mámě tip, abychom ji zlomili, takže bych pak dostal novou& dříve! Ale nakonec k tomu nedošlo, takže mám zatím stále stejnou sedačku.“

Sebastian Vettel byl na tiskové konferenci také a připojil pár slov: „Bylo by těžké sehnat novou sedačku za týden, takže není dobré se vždy radit mými radami.“

„Je to jednoduché. Strávil závoděním mnoho let a během minulého týdne jsme se bavili o sedačce. Vždy jsou drobnosti, které můžete zlepšit nebo se na ně podívat, takže jsem se chtěl podívat a podívali jsme se.“

„Jsem trochu nakřivo a je to něco, na čem musím pracovat, ale je těžké toho dosáhnout v krátkém čase,“ pokračuje Schumacher. „V blízké budoucnosti existují plány na změnu sedačky.“

Na otázku, proč Haas neřešil situaci už dříve, Schumacher odpověděl: „Není to tak zlé, jak si možná někteří myslí. Je to malý posun, je to něco, na co jsem byl zvyklý i v juniorských kategoriích. A abych byl spravedlivý, nijak mi to při jízdě neškodí. Je to něco, co je pro nás v tuto chvíli druhotná záležitost. Pro nás je to hlavně o tom, abychom se snažili vše připravit na víkendy a byli připraveni na této úrovni a možná nastavili soustředění na něco jiného místo toho, abychom ho plýtvali na něco, co mě teď neovlivňuje.“