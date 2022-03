Schumacher je v pořádku a v paddocku. Proč nepojede?

Podle Auto Motor und Sport naměřily senzory přetížení 33 G. Boční nárazová struktura byla zničena, svou roli zřejmě (dle dostupných videí) sehrála také svatozář. Schumacher byl večer převezen do nemocnice, ale po preventivních kontrolách byl propuštěn a v noci už spal v hotelu.

Do závodu ale nenastoupí. Barvy Haasu bude hájit jen Kevin Magnussen. Podle Steinera by byl start s rychle postaveným vozem a z boxů příliš velkým rizikem, který by patrně nic nepřinesl.

„Mohli byste pracovat celou noc a pak zjistit, že jste se vystavili riziku, protože jste všechno udělali ve spěchu,“ řekl Steiner o svém rozhodnutí stáhnout vůz.

„V Austrálii by vám pak mohly dojít všechny náhradní díly. Pak se v Austrálii něco malého stane a nebudete moci závodit, i když byste teoreticky měli být v lepší pozici. To mi nedává smysl.“

Dalším faktorem bylo, že se vozy a díly ze Saúdské Arábie přesunou rovnou do Austrálie, což znamená, že nebyla možnost zkontrolovat věci zpět v továrně před dalším závodem.

„Všechno musíte odsud poslat do Melbourne. Nemůžeme to teď poslat do Velké Británie, abychom na autě udělali vše, co potřebujete, abychom zkontrolovali praskliny a všechny ty další věci.“

„Nebyla by to prostě dobrá práce, protože víte, že letos nemůžete skončit na bodech, pokud startujete z boxové uličky, protože je tam příliš mnoho dobrých týmů.“

Týmy také v současné době nemají příliš mnoho náhradních dílů, protože se očekává velký vývoj.

„Pokud nebudeme závodit, budeme v ok, pro Melbourne budeme stoprocentně v pořádku. Vždy je těžké držet krok, ale jsme rádi, že můžeme jet do Melbourne s dostatkem náhradních dílů.“