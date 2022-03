Mick Schumacher měl v prostřední části kvalifikace velkou nehodu. Byl převezen do lékařského centra a následně do nemocnice. Žádná viditelná zranění však neměl. Haas potvrdil, že se závodu nezúčastní. Tým bude závodit jen s jedním vozem – podle pravidel ani nemá možnost do vozu, který byl navíc značně poškozen, posadit jiného jezdce.