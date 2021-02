Schumacher či Russell v růžové? BWT by mohl zamířit k Haasu nebo Williamsu

Rakouská společnost BWT, která se věnuje úpravě vody, byla od roku 2017 sponzorem Racing Pointu a svou růžovou barvou velmi výrazně promluvila do zbarvení týmu.

Z Racing Pointu se stal Aston Martin a půjde tak nyní cestou klasické zelené barvy. Konec u stáje ze Silverstonu ale nemusí znamenat i konec ve formuli 1. Podle Motorsport.com zvažuje BWT spolupráci s Haasem nebo Williamsem.

Haas je bez titulárního sponzora od poloviny roku 2019, kdy skončila spolupráce s Rich Energy. Spekulacím o příchodu BWT nahrávají i komentáře Ralfa Schumachera pro německý Express. Schumacher řekl, že by do Haasu měl přijít nový sponzor a barvy, ale nemá to vazby na Micka Schumachera. Ralf Schumacher BWT zná. Jeho syn David jezdil v barvách společnosti ve formuli 4.

Druhou možností je Williams. Tým už testoval nový vůz v Silverstonu a má mít modré zbarvení. Prezentace týmu je ale až 5. března, takže se může situace změnit. Konec konců týmy v nedávné minulosti měly dokonce speciální či prozatímní zbarvení pro testy a od prvního závodu bylo jiné. Vzhledem k tomu, že se letos odehrají testy v Bahrajnu, kde se pojede i první závod, změny v této oblasti zřejmě očekávat nemůžeme. Ale do samotných testů zbývá ještě dostatek času.

BWT v minulosti zvažoval dokonce i spolupráci s Mercedesem. Toto Wolff a šéf BWT Andreas Weibenbacher se dobře znají. BWT však chtělo promluvit do zbarvení a to stříbrným šípům nelíbilo.