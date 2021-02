Schumacher bude lepší ve druhé sezoně, předpokládají u Haasu

Dosavadní formulová kariéra nositele slavného jména probíhala podle určitého vzorce. Úvodní sezonu v nové sérii měl Mick Schumacher vždy slabší než tu následující.

Jen pro srovnání: v evropském šampionátu formule 3 Schumacher debutoval v roce 2017, kdy získal jedno třetí místo v Monze a celkově obsadil 12. pozici. O rok později už ale vyhrál osm závodů a stal se šampionem.

Velmi podobně si syn Michaela Schumachera počínal i ve formuli 2. Debutovou sezonu opět proměnil ve 12. místo v konečném pořadí, nicméně už ve své první sezoně dokázal vyhrát jeden závod na Hungaroringu. A opět po vzoru F3 se Schumacherovi náramně vydařila druhá sezona v F2. Jednadvacetiletý Němec vyhrál dva závody a získal mistrovský titul.

Šéf stáje Haas Günther Steiner předpokládá, že jeho tým bude svědkem podobného vývoje u Schumachera i ve formuli 1.

„Ještě jsem s ním nepracoval. Když se ale podíváte na jeho výsledky, tak první sezona vždy byla…byla ok, nebyla špatná. Ve druhé sezoně ale vždy dokázal udeřit,“ rozpovídal se Steiner pro Motorsport-Total.com

„Myslím si, že to je proto, že v první sezoně analyzuje, co by mohl udělat lépe. Ve druhé sezoně to poté převádí do praxe.“

„Je velmi chladnokrevný, v první sezoně ani příliš neukazuje, že tam patří. Na to přesně se chci zaměřit. První rok bude hodně o učení, to dobře víme. Bude to rok proměny. V následujícím roce už budeme od obou kluků očekávat to nejlepší,“ řekl Steiner, který tak nepřímo zmínil i Schumacherova týmového kolegu Nikitu Mazepina.