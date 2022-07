Schumacher bodoval v posledních dvou závodech. Udělal velký krok, chválí svého kolegu Magnussen

Schumacher se ve 31. závodě ve formuli 1 dočkal svých prvních bodů, když na britském Silverstonu projel cílem na osmém místě. O týden později na svůj úspěch navázal vylepšením a šestým místem v Rakousku.

V obou závodech bodoval také Magnussen (10. v Británii a 8. v Rakousku), americký tým se díky tomu posunul na sedmé místo v Poháru konstruktérů.

„Jsme teď sedmí v šampionátu, a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme, aby oba jezdci podávali výkony, protože je to těžké, když jste jediný, kdo sbírá body. Pro tým je zkrátka lepší, když bodují oba a on (Schumacher) v posledních dvou závodech rozhodně udělal velký krok, takže je to dobré,“ řekl Magnussen.

Dán ale neví, co je za Schumacherovým zlepšením. Nezaznamenal ani, že by syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera změnil svůj přístup.

„Nevím. Soustředím se na sebe a myslím, že Mick vypadá více méně stejně.“

Haas od začátku sezóny ještě na svůj vůz nenasadil žádné vylepšení. První by mělo přijít ve Velké ceně Maďarska, která následuje týden po nadcházejícím závodě ve Francii. Magnussen doufá, že konzervativnější přístup Haasu v nasazování vylepšení přinese své výsledky.

„S těmito vylepšeními musíte být občas opatrní. Zdá se, že ostatní týmy s těmi jejich příliš zlepšení nenašli. Nám se snad něco podaří, ale neočekávám nějakou obrovskou změnu. Myslím, že pokud dokážete udělat drobný krok vpřed, je to dobré.“