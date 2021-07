Schumacher a Häkkinen mohli jezdit společně za McLaren, prozradil Haug

Bývalý šéf motorsportu Mercedesu Norbert Haug prozradil, že v roce 1998 proběhla „tajná jednání“ mezi McLarenem, Mercedesem a Michaelem Schumacherem o tom, že v následující sezóně vytvoří jezdeckou sestavu s Mikou Häkkinenem.

„Michaela jsem znal ještě z doby, kdy jezdil formuli 3, když jsem byl novinářem, a do Mercedesu přišel ještě předtím, než jsem tam byl já – byl tam už jako junior,“ řekl Haug v podcastu formule 1 Beyond the Grid.

„Byli jsme tvrdými konkurenty, ale na závodní dráze i v paddocku jsme měli vždy dobrý vztah. Dělali jsme si legraci, že to musíme někdy udělat společně. V roce 1998 proběhla určitá tajná jednání, ale nikdy k tomu nedošlo.“

„Teoreticky se to mohlo stát, ale nedošlo k tomu – je to tak, jak to je. Nebylo to něco, co by bylo úplně nemožné, protože jsme v roce 1998 byli s novou formulí, vozem Adriana Neweyho, opravdu dobří, takže to bylo atraktivní pro každého jezdce.“

„Michael mohl vyhrát šampionát už dříve, mohl vyhrát v roce 1999 bez své nehody, mohli jsme vyhrát v roce 2000 bez poruchy auta.“

„Bylo to skvělé období a byl to velmi intenzivní boj, který nejlépe vystihuje závod ve Spa v roce 2000, kdy spolu oba bojovali.“

Ačkoli jednání nikdy nedošla k naplnění, Schumacher nakonec přece jen skončil za volantem Mercedesu, když se v roce 2010 vrátil do F1 po tříleté pauze.

Haug přiznal, že na spolupráci německé stáje s legendou F1 má hezké vzpomínky.

„Je to také skvělý manažer. Je to opravdu, opravdu výjimečný člověk. Je zábavný, tvrdě pracuje, stará se o ostatní lidi, zná jména mechaniků a dětí mechaniků a tak dále – všechny tyhle historky znáte. Je to pravda.“