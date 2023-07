Schopnosti jezdců F1 jsou často zpochybňovány, říká Kubica

Robert Kubica si myslí, že nováček ve F1 musí mít štěstí, aby dostal vůz, který sice nemusí být rychlý, ale je alespoň dobře řiditelný.

Robert Kubica byl dotazován na situaci u AlphaTauri. Na tým má určité vazby, i když dnes už spíše symbolické. Kubicu podporuje PKN Orlen, který je sponzorem AlphaTauri. Kubica ale v týmu nepůsobí. Polský jezdec mluvil ale spíše obecně o nováčcích ve formuli 1.

„Když debutujete ve formuli 1, musíte mít štěstí, abyste se dostali do vozu, který se snadno řídí,“ řekl Kubica pro Motorsport.com. „Nemusí být nutně rychlý, ale musí být bezproblémový.“

„Například když v šampionátu debutoval Čou Kuan-jü , Alfa Romeo tehdy měla vůz, který byl přátelský k řízení a neměl žádné problémy, co se týče nastavení, což je pro nováčka mnohem jednodušší.“

„Ve chvíli, kdy vstoupíte do formule 1 a vůz je obtížně ovladatelný a má velmi úzký rozsah správného řízení, je to pak pro nováčka skutečně velmi obtížné.“

„Nyckova situace ukazuje, že F1 není snadná. Je těžké se do tohoto sportu dostat a ještě těžší je v něm zůstat. Bohužel tlak je v dnešní době obrovský, zejména v některých ‚rodinách‘. V některých se o nespokojenosti otevřeně nemluví, vše zůstává doma. Naproti tomu Red Bull své postřehy vyjadřuje veřejně, nebo to alespoň někteří tak dělají. Proto to pro něj nebylo jednoduché.“

Kubica si myslí, že schopnosti jezdců jsou ve F1 často zpochybňovány. Nemusí přitom jít jen o nováčky.

„Obecně jsou v F1 schopnosti jezdců často zpochybňovány. Na začátku loňského roku se to říkalo o Hamiltonovi.“

„Když se Alonso před třemi lety vrátil, tak jsem v Barceloně poskytoval rozhovor pro španělskou televizi a ptali se mě, jestli je Fernando na stejné úrovni, jako býval. Ať je to, jak chce, teď, když má konkurenceschopné auto, najednou bojuje o stupně vítězů a může vyhrávat mistrovství světa.“

„V tomto sportu je tendence, že se pohled na jezdce rychle mění. Před dvaceti lety to tak nebylo, nebo alespoň média netlačila taková témata. Nyní je naopak přístup k mnoha informacím snazší a sportovci tak čelí většímu tlaku.“