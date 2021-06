Sázka na jistotu. Program Ferrari v LMH zajistí AF Corse

Od roku 2006 je stáj AF Corse partnerem Ferrari pro tovární aktivity výrobce automobilů z Maranella v šampionátech sportovních vozů. Tým Amata Ferrariho se od sezony 2012 stará o tovární vozy Ferrari ve třídě LMGTE – PRO vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC.

Účast Ferrari s vozem 488 GTE ve třídě LMGTE – PRO je aktuálně potvrzená do konce sezony 2022, rok na to vstoupí značka se vzpínajícím se koněm ve znaku do LMH. I o hypervozy se bude starat tým AF Corse.

Oficiální název týmu pro třídu LMH byl měl znít „Ferrari – AF Corse“. Potvrzení pokračujícího partnerství s týmem AF Corse je podle šéfa programu sportovních vozů Ferrari Antonella Coletty „důležitým krokem směrem k debutu hypervozu Ferrari ve WEC“.

„Jsme šťastní, že s námi na tomto projektu spolupracuje spolehlivý partner AF Corse. Ferrari a AF Corse spolu mají dlouhodobě výborné vztahy, což můžete pozorovat ve WEC, kde se tým z Piacenzy stará o naše vozy 488 GTE“.

„Těšíme se na pokračování naší společné cesty, která bude stejně tak úspěšná, jako byla doposud,“ věří Coletta v úspěch projektu.

Podle Amata Ferrariho je potvrzení spolupráce jeho týmu s Ferrari na projektu hypervozu „splněním snu a uznáním za úspěchy a několikaletou práci“.

„Naše partnerství s Ferrari je úspěšné od samého počátku v roce 2006 a já jsem nadšený, že bude pokračovat i ve třídě LMH.“

Ve WEC vybojovaly vozy Ferrari pod taktovkou AF Corse celkem pět titulů v poháru značek. Ve vytrvalostním mistrovství světa soupeřilo Ferrari až se čtyřmi dalšími výrobci, v „supersezoně“ 2018/2019 startovaly v LMGTE – PRO také BMW, Aston Martin, Porsche a Ford.

Zatím poslední titul přišel v roce 2017, kdy dvojice James Calado, Alessandro Pier Guidi získala pro Ferrari i vítězství v šampionátu jezdců. AF Corse s Ferrari v rámci třídy vyhrálo i Le Mans, nyní však italská značka pošilhává především po návratu na absolutní trůn na trati La Sarthe…