Saúdský promotér mluvil s jezdci o lidských právech v zemi. Hamilton mezi nimi nebyl

Na začátku prosince čeká F1 první závod v Džiddě. Saúdská Arábie podepsala smlouvu na deset let. V posledních hodinách se spekuluje, že by se v Saúdské Arábii mohly jet dva závody, finále sezóny nebo další závod hned na začátku příští sezóny.

Ať už to bude jakkoliv, diskusím o jednom z témat se nevyhneme. F1 míří do další destinace, ve které to není s lidskými právy „ideální“. Podpis se Saúdskou Arábií, která už hostila závody formule E nebo Dakar, kritizovala řada organizací včetně Amnesty International.

Ozval se také Lewis Hamilton, který mluvil o „obrovském problému“.

Promotér Velké ceny Saúdské Arábie a předseda Saúdské automobilové a motocyklové federace princ Chálid Bin Sultán Ál Faisal potvrdil, že se v Silverstonu setkal s některými jezdci.

„Setkal jsem se v Silverstonu s několika jezdci,“ řekl princ Chálid, kterého cituje Autosport.

„Nebudu uvádět jejich jména, ale Lewis Hamilton mezi nimi nebyl. Řešil jsem jejich obavy a otevřeně jsem s nimi mluvil. Řekl jsem: ‚poslouchejte, nebudu vám nic říkat, přijeďte do Saúdské Arábie a uvidíte to, a pokud sem chcete přijet před závodem, můžete přijet a posuďte sami.‘“

„Mohu o své zemi říct cokoliv, ale je lepší, když se tam přijedou podívat sami, setkají se s místními lidmi a pak si udělají svůj názor. Určitě mají přátele z týmů, které přijely na formuli E nebo na Dakar. Mohou se jich zeptat a oni jim řeknou svůj názor. Mohou přijet a mít šanci si naši zemi svobodně prohlédnout a pak mohou říct svůj názor na naši zemi, protože jsme přesvědčeni o tom, kam jsme pokročili a kam směřujeme. Nemáme žádné problémy s diskusí.“